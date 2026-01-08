Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В городе Шахты из-за аварийных работ снизили давление воды в семи районах

В городе Шахты из-за аварийно-ремонтных работ на пересечении улицы Столичной и переулка Терешковой снизили давление воды в семи районах. Работы продлятся ориентировочно до 23:30, сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Ограничения водоснабжения затронули проспект Ленинского Комсомола, переулки Сокольнический, Терешковой, Горбачева и Айвазовского, а также улицы Столичную и Калинина с прилегающими территориями.

Коммунальные службы устраняют неисправности на магистральном трубопроводе.

Константин Соловьев

