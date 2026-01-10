Проезд по Крымскому мосту временно перекрыли
Временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост».
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— говорится в сообщении.
Причины перекрытия мостового сооружения не сообщаются. Как правило, это связано с угрозой атаки вражеских беспилотных аппаратов с воздуха или воды.
Утром 10 января в информагентстве сообщали, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.
UPD: По состоянию на 12:46 движение по Крымскому мосту восстановили.