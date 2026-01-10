В Краснодаре пятеро секьюрити ночных клубов работали без лицензии

В ночь на 10 января в столице Кубани сотрудники полиции и росгвардейцы провели рейды в ночных заведениях города. По информации краевого главка, всего было проверено 175 посетителей и работников баров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скрин с видео Фото: скрин с видео

В отношении охранника одного из ночных клубов был составлен административных протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Также рейды выявили, что пятеро охранников увеселительных заведений осуществляли охранную деятельность без действующей лицензии. Все они привлечены к административной ответственности. В настоящее время по данным фактам проводится проверка.

Кроме того, сотрудники ДПС совместно с кинологами досмотрели 36 автомобилей. Было выявлено 85 правонарушений. Водители привлечены к административной ответственности.

Василий Хитрых