Аэропорт Краснодара временно не принимает и не выпускает самолеты

По состоянию на утро 10 января в аэропорту Краснодар продолжают действовать введенные ночью дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: Пресс-служба аэропорта «Краснодар»

«Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров. Актуальную информацию о времени вылета вы можете уточнить у авиакомпании или на нашем онлайн-табло», — говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло, в аэропорту Краснодара задержано шесть рейсов:

рейс «Аэрофлота» в Шереметьево перенесен с 11:50 на 15:00;

рейс «Победы» в Санкт-Петербург перенесен с 12:45 на 14:30;

рейс «Азимута» в Тбилиси перенесен с 13:00 на 14:00;

рейс «Аэрофлота» в Шарм-Эль-Шейх — с 14:00 на 00:35 11 января;

рейс «Аэрофлота» в Дубай — с 15:05 на 10:25 11 января;

рейс «Уральских Авиалиний» в Екатеринбург — с 15:45 на 16:20.

Остальные рейсы, согласно онлайн-табло, будут отправлены по расписанию. На рейсы «Ред Вингс» в Шарм-Эль-Шейх (вылет в 10:30) и «Аэрофлота» в Шереметьево (вылет в 10:35) регистрация закончена.

Василий Хитрых