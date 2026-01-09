К зданию НИИ бумаги снова приехала охрана, снос продолжился

Утром 9 января наемная охрана вновь прибыла к зданию бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте, 49. Объект оцепили, его демонтаж, приостановленный на ночь, продолжился, передает 78.ru.

Снос здания начался утром 8 января. На место прибыли градозащитники, однако группа людей, скрывающих лица, силой отгоняла людей. За день до этого в одном из чатов подработки появилось объявление о поиске «людей на оцепление» на 5-6 дней с оплатой 4 тыс. рублей за смену.

Днем протестующие сломали забор и прорвали оцепление, блокируя работу техники. Работы по сносу остановились. Через некоторое время полиция начала задерживать активистов, а демонтаж корпуса продолжился. Корреспондент «Ъ Северо-Запад» передавал, что к зданию прибыл ОМОН. Всего было задержано 11 человек, сообщили СМИ в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) обратился в полицию в связи со сносом корпуса ВНИИБ. В учреждении уаказли, что поскольку рассмотрении находится очередное заявление о признании здания ОКН, оно продолжает считаться объектом, обладающим признаками ОКН, и его снос запрещен. В адрес собственника здания и управляющей компании направили предостережения.

Корпус ВНИИБ, построенный 1955-1957-х годах по проекту архитекторов Б. Н. Журавлева и В. А Филипповой, принадлежит ООО «Специализированный застройщик "2-й Муринский"» (входит в ГК «ФСК»), которое еще в 2019 году получило разрешение на возведение на этом месте 13-этажного жилого дома.

В ГК «ФСК» заявили, что демонтаж ведется в соответствии с законом и при наличии необходимых документов, в том числе проектной документации с разделом «ПОД» (проект организации демонтажа). Кроме того, у девелопера есть положительное заключение экспертизы, разрешение на строительство и ордер Государственной административно-техническое инспекции на организацию ограждений. В компании отметили, что, по данным КГИОП, здание не является ОКН и расположено вне границ зон охраны.

Артемий Чулков