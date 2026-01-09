Трамп не ответил, разговаривал ли он с Путиным после захвата «Маринеры»

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, разговаривал ли он с президентом России Владимиром Путиным после того, как США захватили нефтяной танкер «Маринера». Он сказал, что не хочет говорить об этом. При этом президент заявил, что решение о захвате танкера для него не было трудным.

«Мы захватили судно, и прямо сейчас с него выгружают нефть»,— сказал господин Трамп в эфире Fox News.

Судно, которое захватили США, раньше называлось Bella 1. Власти США утверждают, что оно перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана в обход санкций и было частью российского «теневого флота». На борту судна, которое с 24 декабря официально ходит под российским флагом, по информации The New York Times, были граждане России, Индии и Украины. В США им предъявят уголовные обвинения.

МИД России потребовал от Вашингтона «обеспечить гуманное и достойное обращение» с россиянами. В ведомстве призвали американскую сторону вернуться к принципам международного морского права.