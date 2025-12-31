NYT: экипаж нефтяного танкера нарисовал флаг России для защиты от американских военных
Экипаж нефтяного танкера Bella 1, которого уже несколько дней преследует береговая охрана США, нарисовал на борту судна триколор, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Белом доме. Собеседники издания расценили это действие как попытку заручиться защитой со стороны Москвы и заявить о «российской принадлежности» судна.
Танкер находится под санкциями США и в его отношении получен ордер на арест за перевозку иранской нефти. Первая попытка задержать судно состоялась 21 декабря у берегов Венесуэлы, но экипаж отказался пускать американских военнослужащих на борт. С тех пор США продолжают погоню за судном: американская береговая охрана ожидает прибытия дополнительных сил для того, чтобы взять танкер на абордаж, сообщало Reuters. NYT предполагает, что танкер сейчас держит курс на северо-запад, направляясь в сторону Гренландии или Исландии.
По данным американских чиновников, экипаж судна состоит преимущественно из граждан России, Индии и Украины. К моменту начала погони Bella 1 шел под панамским флагом, сообщало Bloomberg, однако согласно данным сервиса Marinetraffic, танкер совершал последние рейсы под флагом Гайяны. NYT отмечает, что, по данным американских властей, судно и вовсе ходит под недействительным национальным флагом.
Это — часть кампании США по «нефтяной блокаде» Венесуэлы, о которой президент Дональд Трамп заявил 17 декабря. Ранее США уже взяли под контроль два других танкера, участвующих в перевозке венесуэльской нефти.