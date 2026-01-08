Мерц исключил размещение европейских сил на Украине без согласия России

Формирование и развертывание многонациональных сил на Украине в качестве гарантий безопасности невозможно без одобрения России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он предположил, что Евросоюз «еще довольно далек» от получения согласия российской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Angelika Warmuth / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

«Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины и долгосрочное соглашение с Россией. И ничего из этого невозможно без согласия России. А мы, вероятно, еще довольно далеки от этого»,— сказал господин Мерц на пресс-конференции по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза (трансляция велась на YouTube-канале Der Spiegel).

По мнению Фридриха Мерца, Россия не стремится к прекращению огня на Украине. «Поэтому нам придется продолжать повышать цену этой войны — Россия должна понять, что в ее продолжении нет смысла»,— добавил канцлер ФРГ.

6 января Франция, Великобритания и Украина подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева после завершения конфликта. Фридрих Мерц после подписания соглашения выразил готовность Германии разместить войска только на прилегающей к Украине территории НАТО. В МИД РФ заявили, что размещение вооруженных подразделений западных стран на Украине будет рассматриваться как прямая угроза безопасности России.