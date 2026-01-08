Мерц исключил размещение европейских сил на Украине без согласия России
Формирование и развертывание многонациональных сил на Украине в качестве гарантий безопасности невозможно без одобрения России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он предположил, что Евросоюз «еще довольно далек» от получения согласия российской стороны.
Фридрих Мерц
Фото: Angelika Warmuth / Reuters
«Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины и долгосрочное соглашение с Россией. И ничего из этого невозможно без согласия России. А мы, вероятно, еще довольно далеки от этого»,— сказал господин Мерц на пресс-конференции по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза (трансляция велась на YouTube-канале Der Spiegel).
По мнению Фридриха Мерца, Россия не стремится к прекращению огня на Украине. «Поэтому нам придется продолжать повышать цену этой войны — Россия должна понять, что в ее продолжении нет смысла»,— добавил канцлер ФРГ.
6 января Франция, Великобритания и Украина подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева после завершения конфликта. Фридрих Мерц после подписания соглашения выразил готовность Германии разместить войска только на прилегающей к Украине территории НАТО. В МИД РФ заявили, что размещение вооруженных подразделений западных стран на Украине будет рассматриваться как прямая угроза безопасности России.