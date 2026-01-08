Захарова: декларация «коалиции желающих» по Украине направлена на милитаризацию

Декларация «коалиции желающих» по гарантиям безопасности Украины нацелена на продолжение милитаризации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Он (документ.–“Ъ”) нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта»,— сказала госпожа Захарова (цитата по сайту МИДа).

Дипломат добавила, что размещение воинских подразделений западных стран на Украине будет рассматриваться Россией как прямая угроза безопасности. Такие объекты, уточнила она, станут законными боевыми целями для вооруженных сил РФ.

6 января президенты Франции, Великобритании и Украины подписали в Париже декларацию о развертывании французских и британских войск на Украине после прекращения огня. Согласно документу, страны «коалиции желающих» обязуются обеспечить защиту Украины в воздухе, на суше и в море.