Стармер анонсировал строительство военных баз Британии и Франции на Украине

Великобритания и Франция создадут по всей Украине военные базы и склады для техники и оружия ВСУ после прекращения огня. Об этом сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер. Страны «коалиции желающих» договорились о долгосрочном предоставлении вооружений для нужд Украины, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«Мы будем участвовать в мониторинге режима прекращения огня под руководством США»,— сказал господин Стармер по итогам встречи стран «коалиции желающих» с украинской и американской делегацией в Париже (трансляция велась на YouTube-канале Reuters). Он сообщил, что страны «коалиции желающих» продолжат работать над мерами по поддержке Украины в случае нападения со стороны России.

Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о размещении войск на украинской территории 6 января. Документ опубликован на сайте Елисейского дворца. Он включает меры по защите Украины в воздухе, в море и на суше.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции выразил готовность страны разместить войска на прилегающей к Украине территории НАТО. «Германия будет и впредь вносить политический, финансовый и военный вклад»,— добавил он. Господин Мерц подчеркнул, что окончательное решение должны принять правительство ФРГ и Бундестаг.