На Кубани на развитие сельских территорий в 2025 году направили 406 млн рублей

В 2025 году в Краснодарском крае по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» реализовано 76 проектов, направленных на улучшение инфраструктуры и социальных условий в сельской местности. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, отметив, что более 40% населения региона проживает в небольших поселках, хуторах и станицах.

На реализацию проектов по развитию села из федерального и краевого бюджетов выделили в 2025 году более 406 млн руб. В результате модернизированы социальные объекты, включая Дом культуры в Кореновском районе, спортивный комплекс и водопроводные сети. В Выселковском районе обновили здание детской поликлиники и центра онкологической помощи, приобретя 27 единиц медицинского оборудования, в том числе компьютерный томограф и два УЗИ-аппарата.

В рамках программы также установили детские игровые площадки, благоустроили общественные территории и построили тротуары в различных муниципалитетах.

Маргарита Синкевич