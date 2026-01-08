На Кубани 20 домов остаются без электроснабжения

В Апшеронском районе Краснодарского края без электричества остаются 20 домов. Об этом сообщает оперштаб региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, света нет у части жителей хутора Кушинка и 10-й км, а также поселка Режет. За последние сутки электроснабжение восстановили в почти 70 домах Апшеронского района. Ремонт проводят 65 человек (13 бригад). Привлечено 13 единиц техники.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», снегопады в Апшеронском районе оставили без света тысячи жителей. Также электроснабжение было нарушено в Курганинском и Белореченском районах Краснодарского края.

Маргарита Синкевич