На Кубани обломки беспилотника повредили линию электропередачи

В станице Северской Краснодарского края обломки украинских беспилотников повредили кабель. Об этом сообщил оперштаб региона.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По информации ведомства, никто не пострадал. В результате падения фрагментов дрона загорелся камыш, но пожар быстро потушили. Специалисты восстановили электроснабжение. Работа оперативных и специальных служб на месте происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что над Краснодарским краем утром 8 января сбили 11 БПЛА. Обломки украинского беспилотника упали в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района, повредив частный дом, а также на проезжую часть в Гулькевичах.

Маргарита Синкевич