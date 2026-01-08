На Кубани обломки беспилотника повредили линию электропередачи
В станице Северской Краснодарского края обломки украинских беспилотников повредили кабель. Об этом сообщил оперштаб региона.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
По информации ведомства, никто не пострадал. В результате падения фрагментов дрона загорелся камыш, но пожар быстро потушили. Специалисты восстановили электроснабжение. Работа оперативных и специальных служб на месте происшествия продолжается.
Ранее сообщалось, что над Краснодарским краем утром 8 января сбили 11 БПЛА. Обломки украинского беспилотника упали в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района, повредив частный дом, а также на проезжую часть в Гулькевичах.