Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу утром 8 января

В воздушных гаванях Краснодара и Геленджика утром 8 января сняли ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов. Аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Ранее ограничения сняли в аэропорту Сочи.

Как писал «Ъ-Кубань», над Краснодарским краем 11 БПЛА уничтожили в ночь с 7 на 8 января и столько же утром. Обломки украинского беспилотника упали в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района, повредив частный дом. Кроме того, осколки дронов упали на дорогу в городе Гулькевичи.

Маргарита Синкевич