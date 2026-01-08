В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на проезжую часть

В городе Гулькевичи Краснодарского края обломки украинского дрона упали на проезжую часть. Об этом сообщил оперштаб региона. По информации ведомства, пострадавших нет.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», над Краснодарским краем 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожили ночью. Еще только же сбили над Кубанью утром 8 января. Обломки украинского беспилотника упали в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района, повредив частный дом.

Маргарита Синкевич