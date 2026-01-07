Пенсионерка из Краснодара передала мошенникам 4,5 млн рублей

68-летняя жительница Краснодара стала жертвой дистанционных мошенников, лишившись 4,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В одном из мессенджеров с женщиной связался незнакомец, который представился ее бывшим работодателем. Он заявил, что во время проведения налоговой проверки были зафиксированы нарушения действующего законодательства, в частности — касающиеся подозрительных финансовых переводов.

На следующий день в контакт с пенсионеркой вступил подставной представитель Росфинмониторинга и оповестил, что женщине необходимо провести экспертизу всех ее сбережений, находящихся на счету. Для этого жительнице Краснодара рекомендовали обналичить все накопления.

Впоследствии пенсионерка передала все свои деньги курьеру, после чего они оказались в руках мошенников. В полиции краевого центра подчеркнули, что менеджер финансового учреждения проводил с женщиной беседу о возможных случаях мошенничества, и она была осведомлена о предполагаемых последствиях.

София Моисеенко