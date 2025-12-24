На Дону запустили «горячую линию» для сбора информации о частном приюте

Отдел полиции по Аксайскому району запустил «горячую линию» для сбора информации о частном приюте, где погибли сотни животных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полицейских интересует вся информация от волонтеров, жертвователей денежных средств или иного имущества приюту, жителей региона, передававших своих животных, а также лиц, располагающих любой информацией, имеющей значение для расследования уголовного дела.

Передать информацию можно по телефону 8 (988) 575-34-23.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», дело по п. «а, д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, повлекшее гибель и увечье в отношении нескольких животных» было возбуждено в отношении директора приюта «Забытые сердца» Татьяны Макаровой.

Уточняется, что владелица организации признала, что в последнее время ненадлежащим образом относилась к своей деятельности, приют для животных в Аксайском районе, в котором обнаружили около 200 трупов животных, не был официально зарегистрирован и располагался на территории частного дома в одном из садоводческих товариществ.

Наталья Белоштейн