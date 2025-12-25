На Дону за год заметно подорожали кофе и выпечка

Годовая продовольственная инфляция в Ростовской области составила 7,1%. За 2025 год заметно подорожали кофе, выпечка и кондитерские изделия. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

За год кофе в регионе подорожал на 18,4%. Аналитики связывают это со снижением урожая в странах-экспортерах. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия за 12 месяцев повысились почти на 14,2%, а на кондитерские изделия — на 14,2%.

Эксперты Банка России объясняют рост цен на кондитерские изделия увеличением расходов производителей на материалы и упаковку.

За последний год значительно выросли цены и на другие продукты питания. Рыба подорожала на 13,4%, а сыр — на 12,7%. Однако некоторые продукты, наоборот, стали дешевле. Куриные яйца, например, подешевели на 20,5%, а сахар — на 4%.

Наталья Белоштейн