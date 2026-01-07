Politico: из декларации по Украине исключили ключевые обязательства США

Декларация о гарантиях безопасности для Украины, подписанная накануне в Париже, была существенно сокращена по сравнению с первоначальным проектом, сообщает Politico. Из финальной версии исключили ряд пунктов, касающихся участия США.

Документ предусматривает лишь содействие Вашингтона в механизме мониторинга и верификации режима прекращения огня. При этом в итоговом тексте отсутствует упоминание об участии США в многонациональном контингенте, необходимом «для обеспечения сдерживания». Также был вырезан пункт, согласно которому США обязались бы «поддержать эти многонациональные силы в случае нападения на них и помочь разведкой и логистикой». В подписанном соглашении осталось пять пунктов, включая долгосрочное военное сотрудничество «коалиции желающих» с Украиной, восстановление ВСУ и финансирование закупок вооружений для Киева.

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, многонациональные силы в случае их развертывания будут размещены на западе Украины, вдали от линии боевого соприкосновения. Однако этот подход поддержали не все участники переговоров: канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкие подразделения могут находиться лишь на территории соседних стран — членов альянса, тогда как премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о планах Лондона и Парижа по созданию военных баз на территории Украины.

В Москве ранее предупреждали о возможных последствиях таких шагов. В декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что воинские контингенты «коалиции желающих» из Европы в случае появления на Украине «станут законной целью» для российских вооруженных сил.