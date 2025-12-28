Лавров: воинские контингенты из Европы на Украине станут законной целью армии РФ

Если воинские контингенты «коалиции желающих» из Европы появятся на Украине, они «станут законной целью» для Вооруженных сил России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Амбиции (европейских политиков.— "Ъ") буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже ... Чем иначе объяснить продолжающиеся в Европе разговоры о направлении на Украину воинских контингентов»,— сказал Сергей Лавров в интервью ТАСС.

15 декабря по итогам переговоров в Берлине Евросоюз и США согласовали предоставление Украине гарантий безопасности, которые сопоставимы с положениями 5-й статьи НАТО. По ней вооруженное нападение на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на всех из них. В частности, в совместном заявлении по итогам переговоров указано, что в случае нападения на Украину в будущем Евросоюз может задействовать многонациональные вооруженные силы.