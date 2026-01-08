Государство сказало: надо

В Краснодарском крае в минувшем году продолжили разворачиваться масштабные процессы по пересмотру приватизационных сделок. Они были инициированы прокуратурой. Через суды государство возвращает себе стратегические портовые активы, спортивные комплексы, земельные участки, которые, по мнению надзорных органов, десятилетия назад были выведены из собственности с нарушениями. «Ъ-Кубань» разобрал ключевые кейсы года, где частная собственность столкнулась с пересмотром итогов приватизации 1990–2000-х годов, о которых писал в прошедшем году. Эксперты издания прогнозируют, куда этот тренд выведет дальше.

Повинны в том, что не усомнились

В государственную собственность изъято 93,11% акций АО «Агрокомбинат "Тепличный"» по иску Генпрокуратуры. Этот тепличный комплекс был создан в 1978 году для выращивания овощей, цветов и семян. А в начале 90-х годов было принято решение о его приватизации. Как особо значимое предприятие, оно должно было приватизироваться по особым условиям. Однако в январе 1994 года комитет по управлению госимуществом Краснодарского края в отсутствие согласия правительства РФ, Госкомимущества и Минсельхоза России утвердил план реорганизации госсовхоза, предусматривающий акционирование предприятия с передачей части акций работникам, а также государственную долю акций. Этот план был согласован с руководством Краснодара и департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кубани, после этого регистрационная палата Краснодара зарегистрировала АО «Агрокомбинат "Тепличный"», а департамент по финансам края — его акции.

Сегодня «Тепличный» располагает крупным земельным банком (79 га) теплицами площадью 30,5 га, имеет крупный тракторный и автопарк, лаборатории, патенты на изобретения. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2024 года комбинат показал чистую прибыль в размере свыше 276 млн руб. при выручке свыше 1 млрд руб., выручка от продаж составила около 1,2 млрд руб., чистые активы составляют без малого 3 млрд руб.

В 2024 году, 30 лет спустя после сделки, Генпрокуратура поставила вопрос о том, что приватизация была проведена без ведома полномочных федеральных органов власти, в результате чего произошел незаконный вывод активов из госсобственности.

При этом действия приобретателей суд назвал недобросовестными. Он указал, что они знали об очевидных обстоятельствах противоправного выбытия госимущества из владения РФ и должны были усомниться в праве продавцов отчуждать ценные бумаги, но отнеслись к интересам государства безразлично. В материалах дела говорится, что они скупили 93,11% акций агрокомбината, а затем, злоупотребляя своим доминирующим положением, путем допэмиссий увеличили свою долю до 99,9%, после чего для создания видимости добросовестного владения передали ценные бумаги подконтрольным им же АО «Кубанские теплицы» и ООО «Центр электронных торгов».

Ответчики пытались «отбить» часть активов, которые не были приватизированы, а которыми агрокомбинат прирос за 30 лет. Однако суд решил, что в любом случае они были приобретены за счет федерального имущества и должны остаться в федеральной собственности. С позицией надзорного ведомства согласились суды вплоть до Верховного суда РФ.

«Спартак» уступил команде прокуроров

По иску прокуратуры Краснодарского края у краснодарского ФОСК «Спартак» изъят имущественный комплекс в кубанской столице. В частности, государству вернулись три земельных участка общей площадью порядка 3 га, предназначенные для эксплуатации спортивных объектов, в том числе и гребной базы, на берегу старого русла реки Кубань (район улиц Старокубанской и Бургасской) и 19 объектов недвижимости. К последним относится здание спорткомплекса на Постовой улице, 40 площадью 2,7 тыс. кв. м, на Старокубанской улице — административное здание, две небольшие гостиницы, спортзал, две душевые и сауны, по несколько мастерских, эллингов складов и гаражей.

Надзорное ведомство заявило, что это имущество оказалось в собственности «Спартака» незаконно. В 2000-х годах суды в Краснодара признали краснодарский ФОСК «Спартак» правопреемником советского ДСО «Спартак», созданного в 1935-м и просуществовавшего до 1987 года. На этом основании краснодарскому клубу из федеральной собственности были переданы объекты недвижимости ранее существовавшего советского ДСО «Спартак».

Но весной минувшего года краевая прокуратура поставила вопрос о том, что кубанский «Спартак» не может считаться правопреемником советского, а имущество последнего он получил неправомерно. Краснодарский крайсуд восстановил прокуратуре срок на обжалование и пересмотрел дело 23-летней давности, отказав краснодарскому ФОСК в правопреемстве от советского «Спартака». Решение было объяснено тем, что воссоздание в начале 90-х «Спартака» было не выходом из нового спортобщества профсоюзов со своим имуществом, а созданием новой организации. Это и стало юридическим основанием для изъятия спартаковских спортивных объектов.

С садоводами решили помягче

В начале 2025 года Конституционный суд (КС) России по делу сочинских садоводов на массовое изъятие участков в национальном парке Сочи разъяснил, как следует поступать с участками тех из них, что оказались в черте нацпарков и лесных угодий.

Дело было инициировано членами сочинского СНТ «Меркурий», чьи права на земельные участки, полученные в конце 80-х годов, были аннулированы по искам прокуратуры. Более 30 лет назад местные власти выдали гражданам земельные участки (по 4–8 соток). Со временем, в связи с изменениями в законодательстве, эти земли перешли в пожизненное наследуемое владение, а потом их владельцы зарегистрировали право собственности. После этого земли неоднократно переходили из рук в руки. Все эти годы госорганы регистрировали переходы этих прав. Но в 2021 году прокуратура выявила, что земли на территории СНТ относятся к территории Сочинского нацпарка, а их предоставление произошло с нарушением закона. И впоследствии надзорное ведомство добилось в судах признания прав садоводов отсутствующими.

Граждане пожаловались в КС на то, что изъятие сопровождалось искажением трактовок закона со стороны прокуратуры и судов. Они заявили, что участки были предоставлены муниципальными актами, а права на них зарегистрированы уполномоченными органами. И нести ответственность за ошибки госорганов они не должны.

КС решил, что при рассмотрении требований о признании отсутствующими прав граждан, владеющих земельными участками, которые на момент предоставления находились в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ), следует устанавливать, действовали ли ответчики при получении этих участков добросовестно, и проверять, истекли ли сроки исковой давности.

В итоге в отношении участков, находящихся в границах ООПТ, принято следующее решение. Если суд установит, что незаконное предоставление участка послужило основанием для его исключения из ООПТ, такие иски следует удовлетворять. Если же гражданин при предоставлении такого участка действовал добросовестно, срок исковой давности истек, такие иски следует удовлетворять. Однако одновременно с этим суды должны возлагать на власти, первично предоставившие такой участок, обязанность выделить ответчику аналогичный участок по площади и виду разрешенного использования.

Если же предоставить его невозможно, то следует компенсировать гражданину прекращение его прав на землю, а также стоимость законно созданных на нем объектов.

В отношении земельных участков, предоставленных на территории лесов: если будет установлено, что гражданин при приобретении или предоставлении лесного участка действовал добросовестно и что истек срок давности, то аннулировать его права будет нельзя.

Дела сочинских садоводов подлежат пересмотру, они должны были вернуться в сочинские суды, но пока сведений об итогах нового рассмотрения этих дел нет.

Невзирая на лица

По иску прокуратуры из владения частных лиц территорию истребована территория под коттеджным поселком «Буревестник» в поселке Ольгинка под Туапсе. Построенные на участке жилые здания признаны самовольными. Всего государству отошло 65 участков, которыми владеют 54 человека. Среди лишенцев оказались Ольга и Кирилл Хахалевы, мать и сын (в прошлом – депутат ЗСК) бывшего судьи краевого суда Елены Хахалевой.

Земли, истребованные прокуратурой, изначально были предоставлены администрацией Туапсинского района в пользование одной из компаний для эксплуатации хозобъектов.

На участке площадью 0,5 га началось строительство гаражных боксов, которые в 2003 году были выставлены на продажу. После приобретения недостроенных объектов покупатели меняли разрешенный вид использования с «гаражей» на «жилые объекты», а затем выкупали у муниципалитета участки под зданиями по льготной цене.

В 2024 году прокуратура Туапсинского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере землепользования. Надзорное ведомство установило, что участок под коттеджным поселком «Буревестник» относится к особо охраняемой территории лечебно-оздоровительных местностей регионального значения, границы которых были установлены в 1988 году.

Прокуратура пришла к выводу, что участки выбыли из государственной собственности незаконно — право распоряжения землей принадлежало краю, а не муниципалитету.

Суд согласился с тем, что на спорной территории запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных с развитием курортного лечения и отдыха. Кроме того, пришел к выводу о многочисленных нарушениях градостроительных норм при возведении коттеджей. Жители поселка намерены отстаивать свои права в краевом суде.

Вопрос стратегический

В ноябре по иску Генпрокуроры признана недействительной сделка по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), «Предприятия ТМКП», «Дар Фрут» и «Темрюкского морского перегрузочного терминала». Эти активы, принадлежащие гражданину Азербайджана Шахлару Новрузову, некоторым другим физическим лицам, офшору Vonixel Limited (Британские Виргинские острова), взысканы в доход государства. Основным доводом надзорного ведомства, с которым согласился суд, стало нарушение резидентами зарубежных государств порядка приобретения активов, имеющих стратегическое значение для РФ.

Ответчики пытались доказывать, что ни одно из обществ в реестре субъектов естественных монополий не числится. Генпрокуратура заявила, что включение предприятия в реестр субъектов естественной монополии не имеет решающего значения для признания его стратегическим, предприятие в разные годы контролировало в границах морского порта значительные доли услуг по перевалке и хранению импортной плодоовощной продукции, а ТМКП вообще является владельцем глубоководного причала.

В итоге АС Кубани пришел к выводу, что спорные активы были приобретены с нарушением федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны страны и безопасности», так как закон требует согласования сделки в правительстве РФ и в ФАС.

Инвестпроект завершился скверным спором

АС Кубани аннулировал право постоянного бессрочного пользования ООО «Русичи» на 1,5 га в центре под Кооперативным сквером в Сочи, который находится рядом с морвокзалом на улице Несебрской. Часть сквера занята нежилым строением с торговыми точками, владельцами которого являются учредители «Русичи». Администрация города также требует снести это здание как самовольную постройку.

Эта история началась в 1997 году, когда местные власти передали еще АО «Русичи» 1,6 га для строительства торгово-культурного центра. Позже, в 2006 году, появился проект возведения на этом месте 19-этажного комплекса с апартаментами, однако в предолимпийский период часть земли была изъята для государственных нужд, и у компании осталось 1,5 гектара. Однако проект так и не был реализован.

Администрация Сочи с подачи прокуратуры обратилась в суд с требованием аннулировать права компании на участок.

Поскольку на участке расположен сквер, он относится к землям общего пользования. «Русичи» настаивали на том, что десятилетиями содержали территорию, а муниципалитет утратил на нее права и пропустил срок исковой давности.

В 2024 году иск мэрии также был удовлетворен, но кассация направила дело на новое рассмотрение. При повторном разбирательстве АС Кубани вновь встал на сторону властей, установив, что в 1997 году участок находился в федеральной собственности и местные власти не имели полномочий его передавать. Решение арбитражного суда пока не вступило в законную силу. Оно обжаловано компанией.

Предельная жесткость

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит высказывает мнение о том, что по большинству оспариваемых прокуратурой сделок если и были нарушения, то они были крайне незначительными и во многих случаев впоследствии устранялись.

«Например, неполученное в момент совершения приватизации согласие какого-либо вышестоящего органа издавалось этим органом через неделю-две после сделки. Либо нарушалось какое-то указанное в нормативном акте условие приватизации, которое затем отменялось и соблюдать его было уже не нужно. Но суды в таких случаях всегда занимают предельно жесткую формальную позицию: если нарушение пусть самое мельчайшее на момент приватизации было, то приватизация незаконна и любые последующие устранения этих нарушения роли не играют»,— считает юрист.

При этом, по его мнению, действительно, серьезные нарушения при приватизации были допущены, в основном, органами местной либо региональной власти, однако нет никаких сведений о том, были ли за такие нарушения наказан кто-то из чиновников.

Адвокат подчеркивает, что во всех этих делах приватизация происходила публично, как правило, шла длительное время. Росреестр регистрировал переход права собственности на здания и земельные участки из государственной собственности в частную. Новые частные собственники длительное время платили налог на имущество. После покупки здания перестраивались, земельные участки делились. Затем эти активы продавались далее другим лицам по длинным цепочкам сделок.

Конечные приобретатели зданий и участков отношения к приватизации не имели. И все это время никто из контролирующих органов на сделки внимания не обращал.

Однако, несмотря на это, суды отказывают ответчикам по искам прокуратуры в применении трех- и десятилетних сроков исковой давности под предлогом того, что лица, в интересах которых прокурор оспаривает приватизацию, об этих нарушениях не знали, а узнали только сейчас в результате прокурорской проверки.

Что касается перспектив пересмотра дел в Сочи, связанных с участками, оказавшимися на территории нацпарка, то на текущий момент, компенсацию за их изъятие еще никто не получал. Как будет работать этот механизм на практике пока неизвестно, говорит Юрий Пустовит.

Тренд на деприватизацию

Краснодарский юрист Арег Оганесян полагает, что тренд по деприватизационным делам ужа стал устойчивым, и в 2026 году будет лишь продолжаться.

«Государство все активнее пересматривает сделки 1990-х — начала 2000-х годов, если считает, что имущество выбыло из госсобственности с грубыми нарушениями. Ключевой момент во всех этих делах — фактический пересмотр подхода к такому базовому инструменту защиты, как “исковая давность”. В одних случаях иск идет от администрации, чьи требования суды квалифицируют как негаторные — на них не распространяются сроки исковой давности в силу закона. В других — прокуратура указывает, что о нарушениях стало известно только сейчас — в ходе надзорных мероприятий. То есть, формально иск подан в пределах трех лет»,— отмечает он.

По мнению господина Оганесяна, дополнительным импульсом для формирования практики стало Постановление Конституционного суда РФ от 31 октября 2024 года (дело по обращению взыскания в доход РФ активов бенефициаров агроконцерна «Покровский», работавшего на Кубани и на Дону — прим. «Ъ-Кубань»).

«Им была фактически отменена исковая давность по антикоррупционным требованиям Генпрокуратуры. Примечательно, что в самом постановлении прямо указано, что такой подход не должен автоматически распространяться на деприватизационные споры, однако на практике именно с этого момента суды стали гибче подходить к вопросу применения сроков»,— заключает юрист.

