Прокуроры взяли порт

Арбитражный суд Краснодарского края, удовлетворив иск Генпрокуратуры, обратил в казну стратегическое предприятие ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», которым владел участник этнической ОПГ Шахлар Новрузов. По данным надзора, структуры господина Новрузова занимались не только легальной перевалкой плодоовощной продукции, но и обеспечивали транзит запрещенных грузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

24 ноября арбитражем удовлетворен иск Генпрокуратуры к Шахлару Новрузову, которого надзор считает «членом этнической азербайджанской преступной группировки», и ряду других ответчиков. В соответствии с ним, в казну обращены четыре стратегических предприятия — ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), ООО «Предприятие ТМКП», ООО «Дар Фрут» и ООО «Темрюкский морской перегрузочный терминал».

В силу состоявшегося судебного акта в собственность государства изъяты компании, специализирующиеся на перевалке плодоовощной продукции в морских портах Туапсе и Темрюк. Их совокупная капитализация превышает 691 млн руб., ежегодная выручка составляет 264,7 млн руб., а чистая прибыль — 67,1 млн руб. Кроме того, в доход Российской Федерации обращено 24 объекта портовой инфраструктуры кадастровой стоимостью 383,6 млн руб. Чтобы не допустить срыва работы портовых структур и вывода активов, суд по заявлению прокурора обратил вынесенное решение к немедленному исполнению.

Шахлар Новрузов приобрел 100% долей в ООО ТМКП в октябре 2014 года, а затем передал права на них компании Vonixel Limited BVI, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО).

При этом участники сделки, отмечали в Генпрокуратуре, проигнорировали ФЗ №57 «Об иностранных инвестициях», в соответствии с которым о подобных приобретениях нужно уведомить уполномоченный орган государственной власти и получить его согласие на установление контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение.

К тому же, отмечалось в иске, БВО являются зависимой территорией Великобритании, которая распоряжением правительства РФ в мае 2022 года отнесена к иностранным государствам, совершающим в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия.

Таким образом, отмечал надзор, компания—резидент недружественной страны незаконно стала обладателем транспортного терминала, расположенного вблизи критически важной транспортной инфраструктуры морского порта на побережье Черного моря.

Между тем Шахлар Новрузов продолжил скупать активы в порту.

У предпринимателя Олега Базина им было приобретено ООО «Предприятие ТМКП», которое вместе с ООО ТМКП является единым технологическим комплексом по оказанию услуг в сфере перевалки, хранения и транспортировки грузов.

В ФАС и правительственную комиссию о предварительном согласовании договоров купли-продажи ответчик не обратился, снова нарушив закон об инвестициях. В итоге эта и последующие сделки, по данным надзора, оказались ничтожными. А в результате их совершения контроль над стратегическим предприятием был незаконно установлен иностранными инвесторами в лице Vonixel Limited BVI.

Следует отметить, что в 2024 году Шахлар Новрузов попытался легализовать бизнес, вернув себе 100% долей в уставном капитале ООО ТМКП. С использованием подложных документов им был подан иск в Прикубанский райсуд Краснодара о признании сделки с офшором недействительной. Афера была раскрыта региональной полицией, а господин Новрузов стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В свою очередь, Генпрокуратура добилась экстренного рассмотрения своего иска в суде, так как помимо ряда криминальных сделок гавань, где расположен порт, по ее данным, использовалась ответчиками для контрабанды пищевой продукции, не соответствующей требованиям безопасности и фитосанитарных норм. Она реализовывалась под видом отечественной на контролируемых Шахларом Новрузовым овощных базах и рынках Краснодарского края, а получаемые доходы не декларировались и выводились за границу.

Николай Сергеев