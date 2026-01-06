Туск напомнил США, что члены НАТО не могут нападать друг на друга

Ни один член НАТО не может нападать или угрожать другому участнику альянса. Об этом напомнил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США необходима Гренландия для обеспечения национальной безопасности.

«Ни один член Организации Североатлантического договора не должен нападать или угрожать другому члену. В противном случае НАТО потеряет свой смысл, если внутри альянса возникнут конфликты или взаимные конфликты»,— заявил господин Туск журналистам (цитата по Reuters).

Сегодня главы Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Великобритании и Дании выступили с совместным заявлением. В нем указано, что только Дания и Гренландия могут принимать решения о будущем острова. Главы стран подчеркнули, что Дания входит в НАТО, а потому США совместно с другими участниками альянса должны обеспечивать безопасность, соблюдение территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Дональд Трамп неоднократно высказывался о том, что США необходимо установить контроль над Гренландией. Еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока, он обсуждал возможность покупки острова. В начале 2026 года господин Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходима Гренландия для обороны, поскольку остров окружен «российскими и китайскими кораблями». Сегодня газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что президент США перешел от запугивания к уговорам жителей Гренландии, чтобы установить контроль над островом.