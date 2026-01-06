Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Туск напомнил США, что члены НАТО не могут нападать друг на друга

Ни один член НАТО не может нападать или угрожать другому участнику альянса. Об этом напомнил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США необходима Гренландия для обеспечения национальной безопасности.

«Ни один член Организации Североатлантического договора не должен нападать или угрожать другому члену. В противном случае НАТО потеряет свой смысл, если внутри альянса возникнут конфликты или взаимные конфликты»,— заявил господин Туск журналистам (цитата по Reuters).

Сегодня главы Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Великобритании и Дании выступили с совместным заявлением. В нем указано, что только Дания и Гренландия могут принимать решения о будущем острова. Главы стран подчеркнули, что Дания входит в НАТО, а потому США совместно с другими участниками альянса должны обеспечивать безопасность, соблюдение территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Дональд Трамп неоднократно высказывался о том, что США необходимо установить контроль над Гренландией. Еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока, он обсуждал возможность покупки острова. В начале 2026 года господин Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходима Гренландия для обороны, поскольку остров окружен «российскими и китайскими кораблями». Сегодня газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что президент США перешел от запугивания к уговорам жителей Гренландии, чтобы установить контроль над островом.

Новости компаний Все