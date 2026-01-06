FT: Трамп сменил тактику по установлению контроля над Гренландией

Президент США Дональд Трамп перешел от запугивания к уговорам жителей Гренландии, чтобы установить контроль над островом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на датских чиновников.

По мнению одного из собеседников FT, в случае установления контроля США над Гренландией «они могут получить все, что захотят». «А что будет дальше? Этого мы опасаемся»,— сказал один из источников.

Дональд Трамп заявлял, что США нуждаются в Гренландии для обеспечения национальной безопасности. По информации Politico, Вашингтон будет стремиться присоединить остров до Дня независимости, 4 июля.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но остался частью королевства.