Краснодар принял 1,5 млн туристов в 2025 году

За 2025 год Краснодар посетили около 1,5 млн туристов, что на 6,4% больше показателя предыдущего года. С января по ноябрь краевой центр принял 1,2 млн человек, сообщает пресс-служба мэрии.

Для размещения гостей в городе работают около 250 гостиниц и гостевых домов. Наибольший наплыв посетителей пришёлся на декабрь.

«Туристы в этот период стремятся в кубанскую столицу как в современный город-миллионник с большим количеством торговых центров, ресторанов, парков, других мест отдыха. Гостей из всех уголков Кубани и других регионов страны привлекают также новогодние представления в краснодарских театрах и красочные инсталляции», — отметила начальник управления экономики Елена Васильченко.

По данным специалистов, около 40% туристов ограничиваются однодневными поездками, двухдневные визиты в 2025 году составили около 10%. Городской фестиваль «Гриль! Рест! Фест», прошедший на Событийной площадке на улице Обрывной, за три дня посетили более 15,5 тыс. жителей и гостей города.

В летние месяцы Краснодар служит транзитным пунктом на пути к курортам Чёрного и Азовского морей. С июня по август турпоток составил около 30% от годового объёма.

Повышению привлекательности кубанской столицы способствуют межрегиональные информационные туры с участием представителей индустрии гостеприимства. В 2025 году в таких поездках побывали гости из Свердловской, Ульяновской, Ростовской, Липецкой, Смоленской, Ярославской, Новосибирской и Калининградской областей, Ставропольского и Пермского краев, а также Дагестана, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Крыма и Москвы.

Участники инфотуров включили краснодарские достопримечательности в свои туристические программы при посещении региона. Кроме того, туристический потенциал города представили на деловых мероприятиях в Астрахани, Дербенте и Пятигорске.

Анна Гречко