Reuters: Трамп не получил Нобелевскую премию из-за попыток разрушить миропорядок

Эксперты Нобелевского комитета приняли решение не награждать президента США Дональда Трампа из-за того, что он якобы «разрушает международный миропорядок», сообщает агентство Reuters.

«Перед объявлением премии эксперты по присуждению премии говорили, что Трамп не получит ее, поскольку он разрушает международный миропорядок, которым так дорожит Нобелевский комитет»,— говорится в сообщении агентства.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский политик и общественный деятель один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо «ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Она получит 11 миллионов шведских крон (примерно $1,2 миллиона).

Нобелевская премия мира вручается «добившимся наибольших успехов либо сделавшим больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». По завещанию Альфреда Нобеля лауреаты премии мира определяются не в Швеции, а в Норвегии, а именно — Норвежским комитетом, состоящим из пяти человек, назначаемых парламентом страны. В этом году на премию выдвинули 338 кандидатов (244 физических лица и 94 организации), включая президента США Дональда Трампа.

В 2024 году Нобелевскую премию мира присудили японской организации «Нихон Хиданке» (Nihon Hidankyo), объединяющей выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки за «усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова».

Анастасия Домбицкая