В Башкирии выплаты контрактникам снова продлили на месяц

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в свой указ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу», предусматривающий единовременные выплаты за контракт с Министерством обороны России. Теперь на получение единовременного довольствия из регионального бюджета смогут рассчитывать военнослужащие, подписавшие контракт до 31 января нынешнего года. В предыдущей версии выплаты распространялись на контрактников, вступивших в ряды Вооруженных сил РФ до 25 декабря 2025 года.

Кроме того, уточнены категории военнослужащих, которым положены выплаты. Теперь деньги положены тем гражданам России, которые заключили контракт в пункте отбора в Уфе для службы в Центральном военном округе. Также мера поддержки действует для иностранцев и лиц без гражданства, вступивших в Вооруженные силы РФ после 7 июля прошлого года. Сумма выплат составит 1 млн руб.

Также, отмечается в документе, выплаты не касаются граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Единовременные выплаты за контракт с Минобороны в Башкирии действуют с осени 2023 года. Минимальная сумма разового вознаграждения из республиканского бюджета составляла 100 тыс. руб., максимальная — 1,6 млн руб. В июне 2025 года размер уменьшили до 1 млн руб., в начале декабря — до 500 тыс. руб.

