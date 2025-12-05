В Башкирии вдвое урезали размер выплат контрактникам

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о уменьшении с 1 млн до 500 тыс. руб. размера единовременной выплаты военнослужащим, подписавшим контракт с Минобороны РФ в военкоматах республики. Изменения касаются контрактников, вступивших в ряды Вооруженных сил России после 1 декабря. Указ опубликован на региональном портале правовой информации.

Кроме того, если неделю назад руководитель региона распорядился о продлении выплат до конца года, то новым указом меры поощрения военнослужащих действуют до 25 декабря.

Для тех военных, которые заключили контракт до конца осени, сумма осталась неизменной.

Разовые выплаты за контракт с ВС РФ в Башкирии ввели в ноябре 2023 года. Сначала ее сумма составляла 100 тыс. руб., затем сумма менялась — росла до 205 тыс., 505 тыс. и 1,6 млн руб., но в начале июня уменьшилась до 1 млн руб.

На прошедшей 11 ноября «Прямой линии» Радий Хабиров заявил, что всего в этом году для поддержки спецоперации из бюджета Башкирии планируется выделить 32 млрд руб. В 2026 году совокупный объем выплат участникам СВО и членам их семей должен составить около 24,5 млрд руб.

