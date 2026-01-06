Kan: Нетаньяху через Путина передал Ирану сигнал об отсутствии планов атаки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в недавних телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным попросил передать Ирану сообщение о том, что израильская армия не планирует нападать на его территорию. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает гостелерадиокомпания Kan.

По данным вещателя, обращение было связано с опасениями Израиля о том, что Иран может пойти на превентивный удар. Вместе с тем 5 января, выступая в Кнессете (парламенте), господин Нетаньяху заявил, что Израиль уже передал Тегерану сигнал о том, что в случае нападения на еврейское государство последствия для Ирана будут «суровыми». Kan также отмечает, что «представители политических кругов и силовых структур» Израиля «недавно провели обсуждение различных вопросов безопасности, включая иранскую проблематику». Согласно информации на сайте Кремля, последний телефонный разговор Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху состоялся 15 ноября 2025 года.

Напряженность между Израилем и Ираном резко возросла летом 2025 года: в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, после чего стороны обменялись ударами. США вступили в конфликт и нанесли удары по иранским ядерным объектам. Перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу 24 июня.

В конце 2025 года портал Axios сообщал, что Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху на встрече 29 декабря во Флориде обсуждали возможность нанесения ударов по Ирану в 2026 году.