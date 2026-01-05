Еще в четырех поселениях Туапсинского района восстановили энергоснабжение
Еще в четырех поселениях Туапсинского муниципального округа восстановили энергоснабжение. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Специалисты завершили работы в селах 1-я и 4-я Гунайка и Терзиян, а также поселке Горный. Ранее в этих поселениях жители получали электричество по временной схеме, подстанции были запитаны от дизельных генераторов.
Сейчас специалисты продолжают вести локальные работы по заявлениям потребителей.
«Ъ-Кубань» писал, что в Апшеронском районе в ночь на 5 января восстановили электроснабжение свыше в 1,8 тыс. домовладениях после масштабных отключений.