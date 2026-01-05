Трамп назвал «похищение» подходящим словом для операции по захвату Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что «похищение» — подходящее слово для описания операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом американский президент сказал журналистам на борту своего самолета.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Это неплохой термин»,— сказал господин Трамп, комментируя слово «похищение» применительно к операции США в Венесуэле. На вопрос журналиста о том, кто сейчас управляет Венесуэлой, президент ответил, что «главные здесь» — Соединенные Штаты.

Утром 3 января США нанесли удары по Венесуэле, после чего похитили и доставили в Нью-Йорк Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. На пресс-конференции после военной операции Дональд Трамп заявил, что управлять Венесуэлой временно будут США. По данным Bloomberg, ключевую роль в управлении страной может сыграть американский госсекретарь Марко Рубио.

На данный момент временным президентом Венесуэлы назначена Делси Родригес, которая до этого занимала пост вице-президента страны. При этом венесуэльский верховный суд не стал объявлять Николаса Мадуро временно отстраненным от должности президента.