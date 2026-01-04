Bloomberg узнал, чья роль в управлении Венесуэлой будет главной

Ключевую роль в управлении Венесуэлой после свержения президента Николаса Мадуро может сыграть госсекретарь США и исполняющий обязанности советника президента по национальной безопасности Марко Рубио. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным собеседника агентства, господин Рубио на протяжении многих лет последовательно критиковал как Николаса Мадуро, так и его предшественника Уго Чавеса.

Как отмечает Bloomberg, у президента США Дональда Трампа пока нет четкого плана по размещению американских военных в Венесуэле или направлению в страну гражданской администрации. Речь, по данным агентства, не идет о полноценной смене режима.

В Белом доме рассчитывают «дать второй шанс» Делси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента и после задержания Мадуро была назначена исполняющей обязанности главы государства. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявлял, что именно настойчивость Марко Рубио стала одной из причин решения о свержении Мадуро.

Дональд Трамп говорил, что американские войска не будут вводиться в Венесуэлу до тех пор, пока Делси Родригес «делает то, что мы хотим». Он добавил: «Мы говорили с ней много раз, и она все понимает».

Вчера США атаковали столицу Венесуэлы и захватили Николаса Мадуро с супругой. Их вывезли в США, где президента и первую леди обвиняют в сговоре с целью наркотерроризма.