Работа автобусов в Белореченском районе нормализуется с 5 января

Работа пассажирского транспорта в Белореченском районе будет восстановлена с 5 января. Автобусы начнут курсировать в обычном режиме в соответствии с ранее утвержденным праздничным графиком.

О принятом решении сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренко по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его словам, с завтрашнего дня пассажирские перевозки на территории муниципалитета будут осуществляться в штатном порядке.

Также руководитель района отметил содействие со стороны органов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, которые предоставили высокопроходимую технику. Использование болотохода позволит оперативно доставлять специалистов в труднодоступные населенные пункты и устранять обрывы линий электропередачи.

Ранее сообщалось, что подача воды в многоквартирные дома Белореченского района должна быть восстановлена в полном объеме до конца текущих суток. Параллельно продолжаются аварийно-восстановительные работы на объектах энергоснабжения.

Напомним, в период новогодних праздников Краснодарский край оказался под воздействием сильных снегопадов, что привело к перебоям в работе коммунальной и транспортной инфраструктуры, в том числе в предгорных районах региона. Сейчас в регионе действует штормовое предупреждение. По прогнозам, в крае ожидаются интенсивные осадки, грозы и усиление ветра. Скорость ветра может достигать 20–25 м/с, в горных районах — до 24–29 м/с. Обильные дожди и таяние снега создают риск возникновения опасных гидрологических явлений.

Мария Удовик