В двух населенных пунктах Туапсинского округа восстановили электроснабжение

В Туапсинском муниципальном округе завершены работы по восстановлению электроснабжения в двух населенных пунктах. Электричество в полном объеме подано в отдаленный хутор Папоротный и село Гойтх, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Еще в четырех поселениях — поселке Горный, селах Терзиян, 1-я и 4-я Гунайка — энергоснабжение осуществляется по временной схеме. Для обеспечения жителей электроэнергией подстанции в этих населённых пунктах запитаны от дизельных генераторов.

Ранее глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщал, что по состоянию на вечер 1 января количество жителей, остававшихся без электричества после сильного снегопада, сократилось на 60%. По его словам, благодаря координации действий энергетиков, коммунальных и аварийных служб число абонентов без света уменьшилось с 7 тыс. до 2,8 тыс. человек.

Восстановительные работы продолжаются, при этом принято решение усилить мероприятия на наиболее сложных участках. Одновременно муниципальные службы наращивают ресурсы для распиловки и вывоза поваленных деревьев, которые препятствуют доступу к повреждённым объектам инфраструктуры и затрудняют ремонт линий электропередачи.

Администрация округа также обратилась к жителям с призывом при возможности принять участие в добровольной помощи. Формирование волонтёрских групп запланировано на участках дорог от посёлка Октябрьский в сторону Терзияна, а также на подъезде к 4-й Гунайке. Особое внимание уделяется помощи пожилым людям и гражданам с инвалидностью, в том числе в расчистке снега на придомовых территориях.

Мария Удовик