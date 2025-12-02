Экс-судья из Адыгеи осужден в Краснодаре за ДТП со смертельным исходом

Советский районный суд Краснодара признал бывшего судью из Адыгеи Анатолия Горголина виновным в совершении ДТП, повлекшего смерть ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла 22 июля 2023 года в Майкопе. Управляя автомобилем Mercedes-Benz ML 350 CDI, фигурант выехал на обочину, столкнулся с Ford Focus и продолжил движение в парк, где сбил ребенка 2014 года рождения.

От полученных травм мальчик скончался на месте. Два пассажира Mercedes получили повреждения. В судебном заседании Анатолий Горголин признал вину частично, отметив, что «плохо помнит обстоятельства происшествия».

Суд назначил наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и взыскал с осужденного 10 млн руб. в пользу потерпевших. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменили, Анатолий Горголин взят под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анна Гречко