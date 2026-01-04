Обрывы ЛЭП в Майкопе устраняет 21 аварийная бригада энергетиков

В Майкопе продолжаются масштабные аварийно-восстановительные работы на объектах электросетевого хозяйства, поврежденных в результате сильного снегопада. Бригады «Майкопской ТЭЦ» и компании «Россети Юг» работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия стихии, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили энергетики, осложнение ситуации связано с новой волной неблагоприятных погодных условий, сопровождавшейся порывистым ветром и налипанием мокрого снега, что привело к дополнительным повреждениям линий электропередачи.

По состоянию на вечер 4 января в столице Адыгеи остается восстановить порядка 90 основных повреждений на линиях напряжением 0,4 кВ. Электроснабжение уже возвращено примерно 700 абонентам. В сельских населенных пунктах завершается подача электроэнергии в станице Ханской, поселке Подгорном и садовых товариществах в районе хутора Гавердовского.

К устранению повреждений привлечены семь ремонтных бригад «Майкопской ТЭЦ» и 14 бригад «Россети Юг». Приоритет отдан объектам, остающимся без электроснабжения с начала неблагоприятных погодных явлений. Основной задачей является подключение таких потребителей до конца текущих суток.

Параллельно специалисты приступают к ликвидации новых повреждений, зафиксированных в ночное время. В экстренных службах подчерркивают, что все ранее поданные заявки находятся в работе, а жители, не сообщавшие об отключениях, могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Майкопа, в «Майкопскую ТЭЦ», «Россети Юг» или по номеру 112.

Все профильные службы продолжают функционировать в усиленном режиме и призывают граждан ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Мария Удовик