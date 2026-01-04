Полиция назвала предварительного виновника смертельного ДТП в Ростовской области

По предварительным данным, виновником ДТП в Ростовской области стал водитель Mercedes-Benz в составе автопоезда «лаг» 1988 года рождения. В результате аварии в Аксайском районе с участием пяти автомобилей и большегруза возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На 1042-м километре трассы М-4 «Дон» в районе поселка Красный Колос, по версии следствия, виновник ДТП, двигаясь по левой полосе, выбрал небезопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Audi. Из-за столкновения машина Audi продолжила движение и допустила наезд на Renault Logan и Lada Vesta, остановившихся на дороге в результате ранее случившегося ДТП.

В результате ДТП погибли четыре человека. Полиция также сообщила о четырех пострадавших, ранее было известно о двух.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Следователи ГСУ ГУ МВД России по региону проводят следственные мероприятия. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в пресс-службе.