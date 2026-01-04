В 59 православных храмах Краснодара пройдут рождественские службы

Праздничные рождественские богослужения пройдут во всех православных храмах Краснодара 6 и 7 января. Всего в кубанской столице действует 59 храмов, где будут организованы службы в честь праздника Рождества Христова, сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В Свято-Екатерининском кафедральном соборе богослужение в рождественскую ночь возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. Начало службы запланировано на 22:00.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, 6 января с 16:00 до 18:00 в городе состоится традиционное рождественское шествие. Его проведут приход Свято-Сергиевского храма совместно с воспитанниками воскресной школы «Радость моя». Маршрут пройдет по улице Красной — от улицы имени Гаврилова до улицы имени Бабушкина и обратно к Свято-Сергиевскому храму на улице Коммунаров.

Кроме того, 7 января с 11:30 до 13:00 в Юбилейном микрорайоне пройдет традиционный крестный ход «Вслед Рождественской звезды». Мероприятие организует приход храма Рождества Христова. Шествие состоится по проспекту Чекистов — от дома № 31 до Рождественской набережной.

В рождественскую ночь во всех храмах Краснодара будут усилены меры безопасности.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 7 января в южных регионах России, включая Кубань, ожидается заметное потепление. Температура воздуха в праздничный день может достигнуть +15 градусов, что существенно превышает климатическую норму для этого времени года. А пока до 5 января в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Ожидаются интенсивные осадки, грозы и усиление ветра до 20–25 м/с, в горных районах — до 24–29 м/с.

Мария Удовик