Мерц затруднился дать правовую оценку операции США в Венесуэле

На данный момент сложно дать правовую оценку операции США в Венесуэле и захвату американскими военными президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Николас Мадуро привел свою страну к краху. Последние выборы были сфальсифицированы. Как и многие другие страны мира, мы поэтому не признали его президентство. Мадуро сыграл проблематичную роль в регионе, используя свои нечестивые союзы по всему миру и участвуя в наркоторговле Венесуэлы»,— заявил господин Мерц (цитата по пресс-службе правительства ФРГ).

В основе отношений между государствами должны лежать принципы международного права, сообщил канцлер. Он отметил, что сейчас нельзя допустить возникновения политической нестабильности в Венесуэле. «Крайне важно обеспечить упорядоченный переход к правительству, легитимированному посредством выборов»,— заявил Фридрих Мерц.

США нанесли удары по Венесуэле 3 декабря, захватили Николаса Мадуро и его супругу, а затем вывезли их из страны. Американский президент Дональд Трамп заявил, что управлять Венесуэлой временно будут США. По его словам, Вашингтон уже назначает людей, которые будут руководить страной до наступления в ней переходного периода.