Трамп: Венесуэла в одностороннем порядке забрала у США нефть

Венесуэла в одностороннем порядке забрала у США нефть и продавала ее, что обошлось американцам в «миллиарды долларов». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Они делали это давно, но никогда у нас не было президента, который бы что-то с этим делал»,— заявил Дональд Трамп на пресс-конференции (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома).

Венесуэла отняла «огромную нефтяную инфраструктуру», сказал президент США. Он заявил, что венесуэльская нефтяная индустрия была выстроена усилиями американцев.

По словам Дональда Трампа, США уже назначают людей, которые будут временно управлять Венесуэлой. Президент жестом указал на себя и американского госсекретаря Марко Рубио. «В основном, на некоторое время этим будут управлять люди, которые стоят прямо за моей спиной»,— сказал господин Трамп.

США нанесли удары по Венесуэле 3 декабря, захватили Николаса Мадуро и его супругу, а затем вывезли их из страны. Позже Дональд Трамп опубликовал фото Николаса Мадуро, находящегося на борту американского военного корабля «Иводзима», который направляется в Нью-Йорк. В США президент Венесуэлы и его жена предстанут перед судом, сообщила генпрокурор США Пэм Бонди. Среди обвинений, которые выдвинула американская сторона в отношении господина Мадуро, — сговор с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, а также хранения оружия и взрывных устройств против США.