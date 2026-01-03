Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп: Венесуэла в одностороннем порядке забрала у США нефть

Венесуэла в одностороннем порядке забрала у США нефть и продавала ее, что обошлось американцам в «миллиарды долларов». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Они делали это давно, но никогда у нас не было президента, который бы что-то с этим делал»,— заявил Дональд Трамп на пресс-конференции (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома).

Венесуэла отняла «огромную нефтяную инфраструктуру», сказал президент США. Он заявил, что венесуэльская нефтяная индустрия была выстроена усилиями американцев.

«В 47 секунд США смогли все зачистить»: Трамп рассказал об операции по поимке Мадуро

Читать далее

По словам Дональда Трампа, США уже назначают людей, которые будут временно управлять Венесуэлой. Президент жестом указал на себя и американского госсекретаря Марко Рубио. «В основном, на некоторое время этим будут управлять люди, которые стоят прямо за моей спиной»,— сказал господин Трамп.

США нанесли удары по Венесуэле 3 декабря, захватили Николаса Мадуро и его супругу, а затем вывезли их из страны. Позже Дональд Трамп опубликовал фото Николаса Мадуро, находящегося на борту американского военного корабля «Иводзима», который направляется в Нью-Йорк. В США президент Венесуэлы и его жена предстанут перед судом, сообщила генпрокурор США Пэм Бонди. Среди обвинений, которые выдвинула американская сторона в отношении господина Мадуро, — сговор с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, а также хранения оружия и взрывных устройств против США.

Новости компаний Все