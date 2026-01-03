Более 1,5 тысяч машин ожидают ручного досмотра у Крымского моста

К 15:00 на подъездах к пунктам ручного досмотра у Крымского моста зафиксировано значительное скопление транспортных средств. Со стороны Тамани в очереди на прохождение проверки находилось 1,05 тыс. автомобилей, время ожидания превышало три часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост:оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Со стороны Керчи к ручному досмотру ожидали 459 транспортных средств. По данным на указанное время, продолжительность ожидания составляла около двух часов.

Ранее сообщалось, что в 12:00 на подъездах к досмотровым пунктам также сохранялись очереди. Тогда со стороны Тамани в ожидании находились 360 автомобилей, а со стороны Керчи — 105 транспортных средств. Время прохождения проверки превышало один час, уточнили в Telegram-канале.

На фоне регулярных заторов власти Крыма совместно с федеральным правительством сформировали рабочую группу, целью которой является снижение транспортной нагрузки на Крымский мост к летнему туристическому сезону 2026 года. В 2025 году в пиковые периоды время ожидания проезда по мосту достигало восьми часов, несмотря на планы сократить его до одного часа.

Как сообщал глава Республики Крым Сергей Аксенов, рабочая группа под руководством вице-премьеров Виталия Савельева и Дмитрия Чернышенко на постоянной основе рассматривает варианты увеличения пропускной способности досмотровых пунктов. По его словам, предпринимаются меры, направленные на существенное сокращение очередей, однако конкретные сроки достижения целевых показателей пока не обозначены.

Мария Удовик