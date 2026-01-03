Более 460 автомобилей ожидают ручного досмотра у Крымского моста

По состоянию на 12:00 на подъездах к пунктам ручного досмотра у Крымского моста сохраняется скопление транспортных средств.

Со стороны Тамани в очереди на прохождение проверки находится 360 автомобилей. Время ожидания превышает один час.

Со стороны Керчи к ручному досмотру ожидают 105 транспортных средств.

Ранее сообщалось, что власти Крыма совместно с федеральным правительством создали специальную рабочую группу, чтобы решить проблему длительных очередей на Крымском мосту к летнему сезону 2026 года. Летом 2025 года время ожидания проезда по мосту достигало восьми часов, хотя власти планировали сократить его до часа.

Как заявил глава Крыма, рабочая группа под руководством вице-премьеров Виталия Савельева и Дмитрия Чернышенко регулярно обсуждает механизмы повышения пропускной способности. Сергей Аксенов выразил надежду на значительное сокращение очередей к следующему туристическому сезону, но воздержался от конкретных временных обещаний, отметив, что будет сделано все возможное для комфорта туристов.

Мария Удовик