Власти Крыма намерены сократить пробки перед мостом летом 2026 года

Власти Крыма совместно с федеральным правительством создали рабочую группу для решения проблемы многочасовых очередей перед Крымским мостом к туристическому сезону 2026 года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

Летом 2025 года ожидание проезда по мосту достигало восьми часов, хотя до начала высокого сезона власти планировали сократить его до одного часа. Руководитель региона извинился перед туристами за создавшиеся неудобства.

«Сейчас мы работаем с федеральным правительством — вице-премьеры Виталий Геннадьевич Савельев, Дмитрий Николаевич Чернышенко рабочую группу создали. Мы сейчас регулярно обсуждаем механизмы, инструменты, как повысить пропускную способность»,— заявил господин Аксенов.

Глава Крыма выразил надежду на значительное сокращение времени ожидания в очередях к следующему туристическому сезону. При этом он воздержался от конкретных временных обещаний, отметив, что будет сделано все возможное для обеспечения максимального комфорта туристов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с 26 декабря по 11 января на подходах к Крымскому мосту установят 212 контрольных постов для усиления безопасности в период новогодних праздников.

Анна Гречко