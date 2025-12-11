Власти Адыгеи рассматривают введение платных парковок в Майкопе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что власти региона рассматривают возможность введения платных парковок в центре Майкопа. Об этом он рассказал во время прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, центральная часть города должна стать более удобной для пешеходов, а действующая практика, когда жители и гости республики стремятся припарковаться именно в центре, осложняет транспортную ситуацию. Господин Кумпилов отметил, что изменение подхода к парковке является необходимой мерой для формирования более комфортного городского пространства.

Он также подчеркнул, что жителям необходимо постепенно отходить от привычки использовать центральные улицы как основную зону для размещения автомобилей.

Кроме того, глава региона напомнил, что в республике функционируют более 200 камер дорожной безопасности и мобильные комплексы фиксации нарушений. По его данным, в 2025 году поступления от штрафов за нарушение правил дорожного движения превысили 1 млрд руб.

Тем временем в Краснодаре с 1 октября открылись 15 новых платных парковок. Новые парковки расположены на улицах Дзержинского (179 мест, 40 руб. в час), Клубной (38 мест, 40 руб.), Калинина (17 мест, 60 руб.), Тургенева (51 место, 40 руб.) и Дальней (84 места, три участка, по 40 руб. в час). Также новые зоны появились на Академика Лукьяненко (44 места, 40 руб.), Колхозной (77 мест, 40 руб.), Степана Разина (44 места, 30 руб.), Фестивальной (39 мест, 40 руб.), Олимпийской (24 места, 40 руб.), Юннатов (9 мест, 40 руб.), Карла Маркса (57 мест, 40 руб.) и Брюсова (47 мест, 40 руб.). Теперь в Краснодаре всего 299 муниципальных платных парковок, и общее количество мест для автомобилей превышает 13 тыс.

Мария Удовик