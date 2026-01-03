За минувшие сутки в Краснодарском крае родились 47 девочек и 45 мальчиков

В Краснодарском крае за минувшие сутки на свет появились 92 новорожденных, включая две двойни. Об этом 3 января сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Евгений Филиппов в своем официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По данным господина Филиппова, за отчетный период в крае родились 47 девочек и 45 мальчиков. Наибольшее количество рождений зафиксировано в Краснодаре — 56 детей. В Армавире появились на свет 15 малышей, в том числе две двойни.

Кроме того, по одному ребенку родились в Кущевском, Ленинградском и Новопокровском районах Краснодарского края.

Комментируя статистику, руководитель регионального министерства здравоохранения поздравил родителей с пополнением в семьях и пожелал новорожденным здоровья и благополучия.

Ранее также были обнародованы данные о наиболее популярных именах, которые родители выбирали для детей в Краснодарском крае в 2025 году. Среди мальчиков чаще всего регистрировалось имя Михаил — его получили 1,2 тыс. новорожденных. В числе самых распространенных мужских имен также оказались Александр, Артем, Матвей и Марк. Среди девочек лидером по популярности стало имя София — его выбрали 1 тыс. семей. В пятерку наиболее распространенных женских имен также вошли Ева, Мария, Анна и Варвара.

«Ъ-Кубань» писал, что министр сельского хозяйства Оксана Лут в рамках акции «Елка желаний» исполнила мечту 11-летней Карины из Краснодарского края, организовав для нее и сестры кулинарный мастер-класс в Новороссийске. Акция, которую проводит движение «Первые» при поддержке Росмолодежи, направлена на исполнение новогодних желаний детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, а также детей из малообеспеченных семей и семей участников СВО.

Мария Удовик