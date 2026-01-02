Глава Минсельхоза РФ в рамках «Елки желаний» исполнила мечту ребенка на Кубани

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнила новогоднюю мечту 11-летней жительницы Краснодарского края. Девочка из хутора Семигорский хотела побывать на мастер-классе у шеф-повара.

Занятие прошло в семейном ресторане Новороссийска, где Карина вместе с сестрой Миленой под руководством повара научилась готовить пиццу. По итогам мастер-класса Карине подарили сковороду для блинов и мягкую игрушку — символ наступающего года, ее сестре вручили книгу и игрушку.

Акция «Елка желаний», которую проводит движение «Первые» при поддержке Росмолодежи, направлена на исполнение новогодних желаний детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, а также детей из малообеспеченных семей и семей участников СВО.

Вячеслав Рыжков