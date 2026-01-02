Над Ростовской областью и Азовским морем сбили семь БПЛА

Над территорией Ростовской области сбили шесть украинских беспилотников. Дежурные средства противовоздушной обороны отработали в промежуток с 14:00 до 20:00, сообщается в сводке Минобороны РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Еще один беспилотник был уничтожен над акваторией Азовского моря. Как ранее писал «Ъ-Ростов», над территорией Ростовской области прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили беспилотные летательные аппараты.

Константин Соловьев