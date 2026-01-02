В Карачаевске отключили отопление из-за аварии в системе теплоснабжения

Ночью в Карачаевске произошла авария в системе теплоснабжения, которая привела к снижению давления и отключению отопления в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Специалисты теплоснабжающей организации ведут работы по поиску и ликвидации возможного прорыва для стабилизации системы и предотвращения повторных сбоев. В настоящее время давление восстанавливается, в ряде домов подача тепла уже возобновлена.

Для координации восстановительных работ создан городской оперативный штаб, который контролирует ситуацию и принимает меры для скорейшего возобновления теплоснабжения. Специалисты обследуют оборудование и сети, выясняют масштаб повреждений и причины технического сбоя.

Константин Соловьев