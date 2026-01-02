Сальдо сообщил об атаке на сайт со списками погибших в Херсонской области

Хакеры атаковали сайт администрации губернатора и правительства Херсонской области, на котором опубликованы списки погибших при атаке ВСУ. Из-за этого родственники жертв лишились доступа к сайту, заявил губернатор Владимир Сальдо. По данным ТАСС, сайт уже разблокирован.

Господин Сальдо утверждает, что DoS-атаку осуществили западные хакеры. «Считаю подобные действия верхом цинизма и преступлением против человечности»,— прокомментировал ТАСС губернатор.

Владимир Сальдо сообщал, что в новогоднюю ночь три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. В результате погибли 27 человек, пострадал 31. СКР расследует дело о теракте. Россия потребовала от ООН осудить случившееся.

Подробности — в публикации «Ъ».