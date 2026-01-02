Над Ростовской областью ночью уничтожили шесть дронов
Над территорией Ростовской области прошедшей ночью сбили шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку в промежутке с 23:00 1 января до 7:00 2 января. Всего над регионами России за этот промежуток времени сбили 64 дрона.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», БПЛА в Ростовской области были уничтожены в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах, а также над акваторией Таганрогского залива.